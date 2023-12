Investigação que terminou em confronto com mortos em Anastácio começou há 1 mês

O delegado geral da Policia Civil de Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel, falou sobre as seis mortes após um grupo de criminosos entrar em confronto contra agentes da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos), em Anastácio.

Segundo Gurgel, o grupo de criminosos tinha como especialização o furto de caminhonetes e era formado por seis integrantes, um deles natural de Goiás, enquanto o restante era de Mato Grosso do Sul.

“Se vier para o enfrentamento, nós estamos preparados para isso”, disse o delegado, se referindo a atividade do criminoso goiano em território sul-mato-grossense.

A investigação que resultou na ação da polícia começou há 30 dias e culminou na realização da ação justamente na madrugada em que o grupo, que havia sido contratado por um mandante, iria realizar o roubo a uma caminhonete.

O delegado ainda destaca para a posição estratégica de Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com Paraguai e Bolívia, além da natureza econômica, que torna o estado “rico” em caminhonetes, chamou atenção do grupo criminoso.

Apesar das mortes, as investigações ainda continuam, com o objetivo da polícia sendo a identificação do receptor na Bolívia e mandante do crime.

