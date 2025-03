InvestigaÃ§Ã£o sobre assassinato na Guaicurus Ã© arquivada

A Polícia Civil de Campo Grande concluiu a investigação sobre o assassinato de Lucas Andrade Menezes, ocorrido no dia 3 de outubro de 2022, na Avenida Guaicurus, no bairro Universitário. Lucas, de 27 anos, era proprietário de uma conveniência, onde foi morto a tiros. No local do crime, foram encontrados cerca de 28 estojos de calibre 9mm.

O caso foi investigado pela 4ª Delegacia de Polícia, que ouviu testemunhas e realizou diligências, mas não conseguiu identificar os responsáveis pelo assassinato. Diante da falta de provas, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) concordou com o arquivamento da investigação, uma vez que não havia elementos suficientes para o oferecimento de denúncia.

A promotora de Justiça Lívia Carla Guadanhim Bariani destacou, em sua decisão, que "ante o exposto e pelo que mais consta no inquérito policial, o Ministério Público Estadual arquiva o presente feito, tendo em vista a falta de justa causa para oferecimento da denúncia".

