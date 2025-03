Investigação sobre homicídio no Jardim Tarumã é arquivada

Após cinco anos de investigações, a Polícia Civil de Campo Grande deu por encerrado o inquérito sobre a morte de Gabriel Peterson Gomes Ramos, de 24 anos, assassinado a tiros no Bairro Jardim Tarumã. O crime aconteceu em 2018 e, desde então, a Polícia Civil buscava entender a motivação e identificar o autor do homicídio.

Durante a apuração, a investigação apontou como principal suspeito um homem identificado apenas como "Dentinho da R1". A linha de investigação indicava que o homicídio poderia ter sido motivado por uma possível vingança, já que Gabriel Peterson teria, supostamente, tentado matar um amigo de "Dentinho da R1" em um episódio anterior.

A Polícia Civil conseguiu localizar o rapaz que teria sido alvo do atentado de Gabriel e o mesmo confirmou, em depoimento, que Gabriel realmente tentou contra sua vida em um incidente ocorrido em outro momento. Esse depoimento foi considerado um ponto relevante na investigação. No entanto, o testemunho do rapaz não foi conclusivo o suficiente para identificar "Dentinho da R1" de forma definitiva, já que ele apenas afirmou conhecer o suspeito, mas não forneceu informações claras sobre a identidade completa dele.

Apesar dos esforços para descobrir a identidade de "Dentinho da R1", a Polícia Civil não conseguiu reunir provas suficientes para realizar o indiciamento formal desse indivíduo. O que se sabe é que ele está foragido.

A Polícia Civil, então, informou que os elementos probatórios encontrados durante a investigação não são suficientes para o indiciamento de "Dentinho da R1" pelo crime. Com isso, as investigações foram encerradas, sem haver um autor formalmente identificado e responsabilizado pelo assassinato de Gabriel Peterson Gomes Ramos.

Após o encerramento da investigação, o caso foi encaminhado ao Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPMS) para análise. O MPMS, após avaliar o inquérito policial e os elementos apresentados pela Polícia Civil, opinou pelo arquivamento do caso.

