Investigada por injÃºria, professora criou perfil para fazer ataques discriminatÃ³rios

Professora universitária, é investigada pelo Ministério Público pelo crime de injúria racial contra uma aluna, após criar um perfil no Instagram e realizar publicações com conteúdos discriminatórios. A Operação Discrimen aconteceu nesta terça-feira (25), em Campo Grande.

O órgão tomou conhecimento dos fatos após uma notícia-crime ser registrada pela vítima, afirmando ser alvo de ataques e ofensas de cunho racial publicadas no perfil da rede social.

No curso das diligências, foram identificados elementos que vinculam o perfil investigado a uma professora universitária com pesquisa de doutorado voltada a estudar a influência da linguagem africana no português e sua utilização em comunidades quilombolas.

"O Ministério Público reafirma seu compromisso com a defesa intransigente dos direitos fundamentais, especialmente no combate a práticas discriminatórias que atentem contra a dignidade da pessoa humana, inclusive no ambiente digital", diz o órgão em nota.

A investigação foi conduzida pela 67ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande e da Unidade de Combate aos Crimes Cibernéticos.

