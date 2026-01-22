Menu
Menu Busca quinta, 22 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Mulheres dopam idoso, roubam dinheiro e ainda fazem PIX em Santa Rita do Pardo

As suspeitas já eram investigadas por crimes de roubo com violência imprópria, tráfico de drogas e organização criminosa

22 janeiro 2026 - 11h38Luiz Vinicius
Dinheiro e outras coisas foram apreendidosDinheiro e outras coisas foram apreendidos   (Divulgação/PCMS)

Duas mulheres, que não tiveram a identificação divulgada pelas autoridades, foram presas em flagrante após doparem uma pessoa e subtrair quantias em dinheiro e realizar transferências bancárias indevidas em Santa Rita do Pardo.

As suspeitas já eram investigadas por crimes de roubo com violência imprópria, tráfico de drogas e organização criminosa.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início na madrugada desta terça-feira, dia 20, quando uma das vítimas teria sido dopada com substância sedativa durante um encontro em sua residência, ocasião em que foi subtraída a quantia de R$ 3,5 mil, além de ter sido realizada transferência bancária indevida via PIX, no valor de R$ 350,00.

Há inclusive um vídeo gravados pelas suspeitas, em que debocham da situação do idoso. As suspeitas já eram investigadas por um fato no dia 8 de janeiro, quando vitimaram outro idoso, utilizando o mesmo modus operandi.

Durante as diligências, foi localizado o imóvel utilizado pelas investigadas, onde foram apreendidos: diversos cartões bancários de terceiros; caderno com dados bancários de várias vítimas; substância análoga à cocaína; seis máquinas de cartão; milhares de reais em espécie; televisor sem procedência; medicamento de uso controlado (clonazepam), que possui efeito sedativo.

Uma terceira envolvida, já identificada pela polícia, segue foragida. O grupo ainda seria composto por dois homens, que estão sendo investigados.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia. As investigações seguem em andamento para identificação de novas vítimas e responsabilização de todos os envolvidos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Droga apreendida - Foto: BPMRv/PMMS
Polícia
Polícia intercepta 200 quilos de droga na MS-156 que iriam para o Rio Grande do Sul
GCM e Bombeiros participaram do atendimento
Polícia
Em questão de minutos, GCM salva a vida de gestante em perigo em Campo Grande
Vítima ficou com um ferimento na cabeça e na orelha esquerda
Polícia
Irmãos são espancados após terem casa invadida por oito pessoas no Guanandi
Suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Polícia salva mulher que seria queimada viva e prende homem em Bataguassu
Produtos apreendidos pela Polícia Civil
Polícia
Motorista de ambulância é preso vendendo emagrecedores contrabandeados em Brasilândia
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
Quadrilha que vendia dinheiro falso pela internet é alvo de operação da Polícia Federal
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça torna réus PMs acusados de matar homem em surto no bairro Vida Nova
Quantidade de droga que estava na caminhonete
Polícia
Suspeito em caminhonete roubada e com drogas, morre em confronto com o DOF em MS
Medicamento foi apreendido
Polícia
Medicamento abortivo é apreendido em encomenda nos Correios em Chapadão do Sul
Operação da PF vistoriou caminhões-tanques
Polícia
PF deflagra a Operação Naphtos contra uso irregular de substâncias químicas

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda