Mulheres dopam idoso, roubam dinheiro e ainda fazem PIX em Santa Rita do Pardo

Duas mulheres, que não tiveram a identificação divulgada pelas autoridades, foram presas em flagrante após doparem uma pessoa e subtrair quantias em dinheiro e realizar transferências bancárias indevidas em Santa Rita do Pardo.

As suspeitas já eram investigadas por crimes de roubo com violência imprópria, tráfico de drogas e organização criminosa.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início na madrugada desta terça-feira, dia 20, quando uma das vítimas teria sido dopada com substância sedativa durante um encontro em sua residência, ocasião em que foi subtraída a quantia de R$ 3,5 mil, além de ter sido realizada transferência bancária indevida via PIX, no valor de R$ 350,00.

Há inclusive um vídeo gravados pelas suspeitas, em que debocham da situação do idoso. As suspeitas já eram investigadas por um fato no dia 8 de janeiro, quando vitimaram outro idoso, utilizando o mesmo modus operandi.

Durante as diligências, foi localizado o imóvel utilizado pelas investigadas, onde foram apreendidos: diversos cartões bancários de terceiros; caderno com dados bancários de várias vítimas; substância análoga à cocaína; seis máquinas de cartão; milhares de reais em espécie; televisor sem procedência; medicamento de uso controlado (clonazepam), que possui efeito sedativo.

Uma terceira envolvida, já identificada pela polícia, segue foragida. O grupo ainda seria composto por dois homens, que estão sendo investigados.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia. As investigações seguem em andamento para identificação de novas vítimas e responsabilização de todos os envolvidos.

