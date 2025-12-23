Investigado por estupro, homem é preso em Nova Andradina

Um homem de 56 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável durante a segunda-feira (22), na cidade de Nova Andradina.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a investigação foi conduzida pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e diante das provas reunidas, o Poder Judiciário deferiu a ordem de prisão.
As equipes da DAM contaram com o apoio da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Polícia Civil para cumprir o mandado de prisão preventiva.
O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
VÍDEO: Sargento do 3º BPM salva criança engasgada em Dourados
Polícia
Grávida de 5 meses é encontrada morta com fio enrolado no pescoço
Polícia
Cozinha de lanchonete é destruída por incêndio em Costa Rica
Polícia
Homem é preso em Bataguassu por ameaçar ex-companheira e descumprir medidas protetivas
Polícia
'Papai Noel' troca presentes por algemas ao prender foragido em Porto Alegre
Polícia
Mulheres brigam após cachorro fugir e atacar o animal da vizinha em Rio Brilhante
Polícia
Cansado demais, ladrão dorme ao tentar furtar fios em Três Lagoas
Polícia
Homem é morto a pedradas durante roubo de celular em Três Lagoas
Polícia
Homem é encontrado em avançado estado de decomposição em Água Clara
Polícia