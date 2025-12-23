Menu
Investigado por estupro, homem é preso em Nova Andradina

O caso está sendo acompanhado pelas equipes da DAM

23 dezembro 2025 - 13h24Brenda Assis

Um homem de 56 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável durante a segunda-feira (22), na cidade de Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a investigação foi conduzida pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e diante das provas reunidas, o Poder Judiciário deferiu a ordem de prisão.

As equipes da DAM contaram com o apoio da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Polícia Civil para cumprir o mandado de prisão preventiva.

O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.

