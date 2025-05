Investigado por estupro no Paraná, homem é preso em Chapadão do Sul

Homem, de 49 anos, foi preso durante a tarde de segunda-feira (26) pela Polícia Militar de Chapadão do Sul. Ele tinha um mandado de prisão aberto por conta do crime de estupro.

Conforme as informações policiais, a ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que havia decretado a prisão preventiva do suspeito.

O autor foi localizado em uma residência na Rua das Pombas, no Bairro Esplanada. Após ser identificado e confirmada a existência do mandado, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

