Polícia

Investigado por matar homem a tiros há 7 meses é preso em Rio Brilhante

Lauro da Silva Pereira foi assassinado em março deste ano com um tiro no olho

25 outubro 2025 - 12h32Luiz Vinicius
Caso aconteceu em março deste anoCaso aconteceu em março deste ano   (Divulgação/PCMS)

Investigado pelo homicídio de Lauro da Silva Pereira, de 22 anos, foi preso durante ação da Polícia Civil em Rio Brilhante, na última quinta-feira, dia 23 de outubro. A prisão só foi divulgada neste sábado, dia 25.

O crime aconteceu na noite do dia 30 de março deste ano, na rua Juviano Medeiros, na Vila Fátima. Lauro estava dentro da própria residência, quando foi assassinado com um tiro no olho.

Conforme a instituição, desde a data do crime, foi realizada diligências e coleta de elementos que levaram à identificação e localização do indivíduo.

Com base nos elementos reunidos no inquérito policial, foi representada e deferida a prisão do investigado, que agora permanecerá à disposição da Justiça.

Homicídio - Informações do boletim de ocorrência apontam que a Polícia Militar foi acionada por volta das 19h27 com a denúncia de que havia ocorrido um homicídio no imóvel.

Quando a equipe de militares chegou no local, encontraram Lauro sem vida, caído no interior da residência. Durante a vasculha pelo imóvel, verificou-se que o rapaz estava se mudando para a casa e vários pertences ainda estavam dentro das caixas e malas.

Após a preservação do local, a Polícia Científica constatou que o jovem recebeu um único disparo, que atingiu o olho esquerdo e o projétil transfixou pela nuca. O detalhe que a bala também transfixou o vidro e a parte metálica da janela da residência e se perdeu na rua.

