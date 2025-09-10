Investigado por abuso sexual de crianças na internet é preso em Corumbá

Homem, que não teve o nome divulgado, foi alvo da 18ª fase da Operação Nicolau, deflagrada nesta quarta-feira (10) para combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet, em Corumbá.
Conforme as informações policiais divulgadas, as equipes cumpriram um mandado de busca e apreensão na cidade, que resultou na prisão em flagrante do homem. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal do município.
Durante a busca, foram apreendidas mídias digitais, que serão submetidas à perícia para aprofundar a investigação e identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa.
O preso foi encaminhado à Delegacia da PF e poderá responder pelos crimes de produção e armazenamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil.
