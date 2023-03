Investigado por tentar matar namorado de ex-mulher é preso no Itamaracá

A DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios) prendeu durante a quinta-feira (23), um homem, de 24 anos, investigado por tentar assassinar o namorado de sua ex-mulher, em Campo Grande.

Nas diligências e cumprimentos de mandado de prisão, o suspeito foi preso no bairro Jardim Itamaracá.

O rapaz, inclusive, já estava com um mandado de prisão em aberto e a ordem de detenção partiu da 1° Vara do Tribunal do Júri.

O caso aconteceu em abril de 2021, no mesmo bairro em que aconteceu a ação policial.

O acusado será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

