Os advogados do tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira de Araújo Júnior pediram nesta quarta-feira (13), para o Supremo Tribunal Federal (STF) agendar uma nova data para ele depor sobre a acusação de tentativa de golpe de Estado.

O pedido de um novo depoimento foi assinado pelos advogados Lissandro Sampaio e João Carlos Dalmagro.

O tenente-coronel ficou em silêncio na primeira convocação feita pela Polícia Federal (PF). Mas agora, a defesa dele mudou a estratégia e afirmou que o membro do Exército está disposto a falar.

O tenente-coronel é apontado como uma das pessoas próximas ao ex-ajudante de ordens e do tenente-coronel Mauro Cid, com quem diz conhecer desde o curso da escola militar. Além de ter participado da discussão sobre a minuta para um golpe de Estado.

