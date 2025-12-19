Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Polícia

Investigador da Polícia Civil suspeito de roubo de carga é afastado do cargo

Decisão da Corregedoria foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira e vale enquanto durar a determinação judicial

19 dezembro 2025 - 15h27Taynara Menezes
Frederico estava lotado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac)Frederico estava lotado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac)   (Foto: Divulgação)

O investigador da Polícia Civil Frederico Telles Damasio da Costa, preso na última quarta-feira (17) por suspeita de ter roubado uma carga de contrabando e de tentar revendê-la, foi oficialmente afastado de suas funções. A medida foi determinada pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil e publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (19).

Conforme a portaria, o afastamento tem efeito retroativo à data em que foi cumprido o mandado de prisão. Frederico estava lotado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e, de acordo com o documento assinado pelo corregedor-geral da Polícia Civil, delegado Clever José Fante Esteves, permanecerá afastado enquanto durar a decisão imposta pela Justiça.

Além do afastamento, foi determinado o recolhimento da arma de fogo, da carteira funcional e de outros bens pertencentes ao patrimônio público que estavam sob responsabilidade do policial. Também foi ordenada a suspensão de senhas e logins utilizados para acesso aos sistemas e bancos de dados da instituição.

Em outubro deste ano, Frederico já havia sido removido “ex officio” da 5ª Delegacia de Polícia para a Depac. Segundo o ato administrativo, a transferência ocorreu por interesse da Administração.

O servidor é investigado por envolvimento no roubo de uma carga de contrabando e pela tentativa de comercializá-la no camelódromo, fato que teria ocorrido em outubro. A suspeita envolvendo um agente da própria Polícia Civil levou à abertura de investigação e, posteriormente, à expedição do mandado de prisão.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é ameaçado de morte após fazer relacionamento de amigo terminar em Campo Grande
Mulher vai até a casa do ex e o agride durante briga no Aero Rancho
Polícia
Mulher vai até a casa do ex e o agride durante briga no Aero Rancho
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Dupla de moto foge e atira contra polícia no Noroeste
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Mulher é ameaçada de morte pelo colega de trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
'Tenho dois aniversários', diz idoso que escapou de acidente com Nossa Senhora Aparecida no peito
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Com Nossa Senhora Aparecida no coração, idoso escapa ileso de acidente grave em Campo Grande
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher pede para marido ficar quieto após filho dormir e é espancada em Dourados
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã
VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã
Polícia
VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã
Briga aconteceu no meio da rua
Polícia
VÍDEO: Homem esfaqueia ex-cunhado após série de desentendimentos em Rio Verde

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande