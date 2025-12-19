Investigador da Polícia Civil suspeito de roubo de carga é afastado do cargo

O investigador da Polícia Civil Frederico Telles Damasio da Costa, preso na última quarta-feira (17) por suspeita de ter roubado uma carga de contrabando e de tentar revendê-la, foi oficialmente afastado de suas funções. A medida foi determinada pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil e publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (19).

Conforme a portaria, o afastamento tem efeito retroativo à data em que foi cumprido o mandado de prisão. Frederico estava lotado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e, de acordo com o documento assinado pelo corregedor-geral da Polícia Civil, delegado Clever José Fante Esteves, permanecerá afastado enquanto durar a decisão imposta pela Justiça.

Além do afastamento, foi determinado o recolhimento da arma de fogo, da carteira funcional e de outros bens pertencentes ao patrimônio público que estavam sob responsabilidade do policial. Também foi ordenada a suspensão de senhas e logins utilizados para acesso aos sistemas e bancos de dados da instituição.

Em outubro deste ano, Frederico já havia sido removido “ex officio” da 5ª Delegacia de Polícia para a Depac. Segundo o ato administrativo, a transferência ocorreu por interesse da Administração.

O servidor é investigado por envolvimento no roubo de uma carga de contrabando e pela tentativa de comercializá-la no camelódromo, fato que teria ocorrido em outubro. A suspeita envolvendo um agente da própria Polícia Civil levou à abertura de investigação e, posteriormente, à expedição do mandado de prisão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também