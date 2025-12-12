Investigador reage a tentativa de assalto e suspeito é preso em Ponta Porã

Um investigador da Polícia Civil de Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande, reagiu a uma tentativa de assalto e ajudou na prisão de um jovem de 20 anos foragido do Paraguai. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (9).

De acordo com a polícia, o investigador percebeu que estava sendo seguido por dois homens em uma motocicleta. A dupla se aproximou do carro dele e um dos suspeitos anunciou o assalto, fazendo um movimento em direção à cintura, como se estivesse armado.

O policial fez uma manobra para tentar escapar, mas os suspeitos retornaram na direção dele. Acreditando que ambos estivessem armados, o investigador realizou dois disparos. Ninguém foi atingido e a dupla fugiu.

Durante a perseguição, o garupa desceu da moto e correu, mas foi alcançado pelo investigador com ajuda de moradores que viram a ação. Ainda segundo as autoridades, o jovem resistiu à prisão e precisou ser contido. Com ele, foi encontrado um simulacro de pistola.

A checagem dos documentos revelou que o suspeito portava identidade paraguaia e estava foragido no país vizinho. Ele também confessou ter cometido ao menos quatro roubos recentes na cidade.

O outro suspeito, também de 20 anos, já foi identificado, mas continua foragido. Contra ele há um mandado de prisão preventiva.

O jovem detido foi levado para a Delegacia de Polícia, com ferimentos causados quando resistiu à abordagem. O caso é investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) de Ponta Porã.

