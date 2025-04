Investigadora da Polícia Civil de MS é encontrada morta em casa

A investigadora da Polícia Civil, Márcia Regina Sisa, foi encontrada morta durante a manhã desta segunda-feira (14), no município de São Gabriel do Oeste. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul se manifestou por meio de nota, lamentando o ocorrido.

Conforme as informações iniciais, Márcia tinha 59 anos e foi encontrada sem vida em sua residência, porém, a causa da morte ainda não chegou a ser identificada pelas autoridades.

‘Nomeada em 1º de fevereiro de 2006, Márcia iniciou sua trajetória na Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul. Desde 9 de abril de 2015, exercia suas funções na Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, onde construiu uma trajetória marcada por dedicação e compromisso com a instituição.’, diz a nota.

Ainda não há informações sobre local de velório e sepultamento.

