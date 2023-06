Investigadores que descobriram plano para matar Moro irão atuar no caso Marielle

A Polícia Federal (PF) resolveu destacar novos investigadores para o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, entre eles, ao menos dois do Grupo Especial de Investigações Sensíveis (Gise), responsável por revelar o plano do PCC para matar o ex-juiz Sérgio Moro.

O Gise costuma ser acionado em casos de difícil solução. O caso do assassinato de Marielle é investigado desde março de 2018, e as investigações ainda não apontaram o mandante do crime.

A ação faz parte da força-tarefa iniciada em março pela PF para auxiliar nas investigações do assassinato da vereadora carioca.

