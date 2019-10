Investigados pela PF mantinham base do tráfico em MS

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A base de operações do grupo investigado de tráfico interestadual de cocaína alvo da Operação Teto Baixo, desencadeada nesta quinta-feira (17) em sete estados brasileiros, era localizada em São Gabriel do Oeste, na região norte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações da Polícia Federal, o posto só foi desarticulado em agosto de 2017, quando a Polícia Civil deflagrou operação contra suspeitos envolvidos em clonagem de aeronaves usadas para transportar entorpecentes.

Após o fato, toda a estrutura de apoio da organização criminosa teria sido transferida para Santarém (PA).

A ação conta com aproximadamente 200 policiais federais para cumprir 106 mandados judiciais nos estados do Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Roraima.

São 30 mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária, 27 de busca e apreensão, sete de bloqueio/suspensão de regularização de imóvel rural e 36 mandados de sequestro/bloqueio de bens, os quais incluem, além dos 18 aviões, imóveis, propriedades rurais e mais de R$ 290 milhões de eventuais contas bancárias em nome de 36 investigados.

Ainda não há informações sobre quantas medidas judiciais são cumpridas em território sul-mato-grossense.

O nome da operação faz referência à prática de voos clandestinos, que ocorrem em baixa altitude com o objetivo de dificultar sua identificação por radares.

Estrutura

Ainda conforme a Polícia Federal, a organização investigada seria estruturada em três núcleos distintos. Um deles familiar, formado por parentes do líder esquema, que comandavam os negócios.

O outro núcleo prestava apoio logístico ao grupo, como a identificação de pistas clandestinas para pousos e decolagens, arrendamento de fazendas e abastecimento das aeronaves e o último, composto pelos pilotos desses aviões.

