Polícia

Investigados por lavagem de dinheiro e tráfico são alvos de operação da PF em MS

Foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e valores de R$ 50 milhões

11 setembro 2025 - 12h22Luiz Vinicius
Vários mandados foram cumpridos em diferentes cidadesVários mandados foram cumpridos em diferentes cidades   (Divulgação/PF)

Investigados por lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas são alvos da Operação Whitney, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (11), em Mato Grosso do Sul. O objetivo é desarticular a organização criminosa responsável pelos crimes.

As investigações são um desdobramento da operação Serra Nevada II, deflagrada em setembro de 2024, e miram principalmente o patrimônio acumulado pelos investigados. Foram identificados imóveis, veículos e fazendas registrados em nome de familiares, empresas e terceiros interpostos, utilizados para dissimular a origem ilícita dos valores.

Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e bloqueio de valores de até R$ 50 milhões. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Campo Grande, Bonito, Bodoquena e Antônio João.

Entre os bens bloqueados estão cerca de vinte veículos de alto padrão, aproximadamente vinte imóveis urbanos e rurais e duas fazendas avaliadas em R$ 15 milhões.

Na fase anterior, houve apreensão de armas de fogo, tanques de combustível adaptados para ocultação de drogas e outros materiais que reforçaram os indícios contra a organização.

