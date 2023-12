'Irei voltar': Após briga por capacete, homem aparece e dispara contra casa de show

Uma casa de shows, localizada no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande, foi alvo de vários disparos durante a madrugada desta sexta-feira (22). A ação aconteceu após uma discussão do dono com o suposto autor.

Segundo o boletim de ocorrência, o local foi fechado por volta das 4h50 de hoje, quando o proprietário deixou a mãe fazendo a limpeza do estabelecimento. Em determinado momento, o autor dos tiros chegou ao local dizendo algumas coisas e disparando na sequência.

Os tiros atingiram os dois portões da frente do local, além da bilheteria. Ao todo, 15 perfurações e 18 cápsulas foram encontradas nas proximidades.

Para a polícia, o dono do local contou que horas antes havia discutido com um cliente, por conta do sumiço de um capacete. Ao sair, o homem ameaçou o proprietário dizendo: ‘Eu irei voltar’. Ele acredita que o autor dos disparos seria esse cliente, que cumpriu a promessa.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como disparo de arma de fogo.

Deixe seu Comentário

Leia Também