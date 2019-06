Irmã corta pênis do irmão após descobrir abuso contra sobrinha

Um adolescente de 13 anos teve o pênis decepado pela irmã após abusar sexualmente da sobrinha de 3 anos, em Francisco Alves, no Paraná.

De acordo com o delegado Thiago Soares, da Polícia Civildo Paraná, a mãe percebeu lesões na região genital da filha enquanto dava banho na criança.

A menina então narrou os abusos que sofreu do tio. A mãe foi até a casa do irmão, que confessou o ato. “Nesse momento ela se apoderou de uma faca de decepou completamente o órgão sexual do adolescente de 13 anos”, disse o delegado em coletiva.

A criança de três anos foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de corpo de delito. O menor deu entrada na UTI do Hospital Cemil, em Umuarama, e não há novas informações sobre seu estado de saúde.

O fato teria acontecido no último final de semana e a mãe compareceu na delegacia com o advogado na segunda-feira (10). Ela deve responder por lesão corporal gravíssima, mas foi liberada por falta de provas.

O caso está sendo conduzido pela Polícia Civildo Paraná.

