Polícia

Irmã lamenta morte de Gisele, assassinada e carbonizada no Monte Castelo: 'você não merecia isso'

A vítima teria sido morta pelo marido, Anderson Saochine Cylis Rezende, que tirou a própria vida em seguida

03 outubro 2025 - 15h51Brenda Assis

Através das redes sociais, a irmã lamentou o falecimento precoce de Gisele da Silva Cylis Saochine, de 40 anos, assassinada e carbonizada pelo marido, Anderson Saochine Cylis Rezende, de 49 anos, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, ao longo da noite desta quinta-feira (2).

Na postagem, ela pede que Gisele faça uma boa passagem. “Que Deus te receba minha irmã. Você não merecia isso! A mana te ama demais”, diz o texto seguido de vários emojis de choro.

Nos comentários, outros familiares lamentaram o ocorrido, dizendo estar incrédulos com o que havia acontecido.

“Prima que tristeza e que crueldade o que fizeram com você! Agora fica saudade e muita dor para nós. Estou longe, mas com o coração apertado de tanta dor”, disse um familiar.

Assassinato -

Conforme o boletim de ocorrência, durante perícia no corpo da vítima as equipes encontraram possíveis marcas de facadas. Além disso, no chão do imóvel foram achadas marcas de sangue indicando que um corpo teria sido arrastado da área externa para dentro da residência.

Outras marcas de sangue ficaram visíveis nas paredes, em uma faca e em dois galões de tinner e álcool, possivelmente usados para dar inicio às chamas. O corpo de Gisele estava completamente carbonizado dentro do quarto do casal.

Enquanto isso, Anderson foi achado sem vida dentro do veículo, que estava estacionado na varanda.

Ainda segundo o registro policial, a irmã ligou para Gisele por volta das 18h e a vítima contou que teve uma discussão com o marido, mas sem ser agredida. As discussões teriam começado ainda no período da tarde.

Preocupada, a irmã tentou contato novamente por volta das 19h, no entanto, não conseguiu falar com Gisele. Durante essa ausência de contato, a familiar recebeu uma ligação de vizinhos indicando que a casa onde Gisele e Anderson moravam estavam pegando fogo.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram atuando no local da ocorrência, registrado como suicídio e feminicídio.

