Irmão teria ajudado mãe a matar garota de 10 anos em Brasilândia

Amileide Magalhães, 30 anos, presa após matar a própria filha, 10 anos, em Brasilândia, teria tido ajuda de seu filho para cometer o crime e também estaria com um celular na vagina, pois sabia que seria presa e levaria o aparelho para o presídio.

As informações divulgadas pelo “Perfil News”, revelam que o próprio filho teria admitido, em depoimento, ajudar a mãe a cometer o crime. Além disso, ele também revelou que a mãe teria decidido praticar o assassinato após descobrir que seu marido abusava de sua filha.

O site revela que os delegados responsáveis pelo caso ainda não sabem se a autoria teria matado a filha por ciúmes ou para proteger o marido de uma suposta denúncia. O padrasto será ouvido separado.

O celular escondido

De acordo com o site a mulher, já sabendo que seria presa, cometeu outro delito, escondeu um celular dentro de sua vagina para tentar entrar com o aparelho dentro do presídio.

Ela tem passagem na polícia por tráfico de drogas e teria se mostrado muito fria durante todo seu depoimento.

