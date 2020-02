Irmãos autistas procuram pet que desapareceu no Noroeste

A família do poodle Bob está procurando o pet que sumiu na última sexta-feira (14) no bairro Jardim Noroeste, próximo a mediação com o Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian. Os donos de Bob têm autismo e sofrem com a saudade de Bob.

Em contato com Luciene Batista, 44 anos, o cachorro da raça poodle tem três anos e sumiu na tarde da última sexta-feira, quando o seu marido foi buscar seu filho no trabalho e o cachorro saiu escondido.

Luciene tem três filhos, Gabriel com 13 anos, Carlos Luciano de 16 anos e Caio Vitor com 21 anos. Os três irmãos têm o transtorno do espectro do autismo (TEA), cada um com um grau diferente. O transtorno influência na interação social, comunicação verbal e não verbal da pessoa que tem o espectro.

O pet, que é parte da família, dormia com os meninos, o que aumenta ainda mais a saudade dos donos de Bob. “Eles tomam remédio controlado e ontem eu tive que ir a um pediatra para conseguir um remédio mais forte para eles. Agora eu fico com eles até adormecerem, mas eles acordam durante a noite procurando o Bob”, disse Luciene.

A família recebeu algumas informações de que o cachorro foi visto em um posto de gasolina nas proximidades, mas não encontraram Bob. O cachorro é bem dócil e eles não sabem se alguém pode ter se aproveitado disso e levado para casa.





Todos aguardam ansiosamente informações sobre o paradeiro ou se alguém encontrou o tão querido “familiar” de estimação. Caso saiba de alguma coisa, pode contatar os donos do pet através dos telefones (67) 99145-1432 ou no 99262-2249.

