sexta, 06 de fevereiro de 2026
Polícia

Irmãos brigam e um vai parar no hospital ferido a tiros em Corumbá

Vítima foi atingida por um disparo na região do abdômen

06 fevereiro 2026 - 15h11Luiz Vinicius
Santa Casa de CorumbáSanta Casa de Corumbá   (Divulgação/Santa Casa)

Homem, de 43 anos, foi preso em flagrante durante a noite desta quinta-feira, dia 5, após ferir a tiros o irmão, de 26 anos, após uma briga entre eles, na residência em que moravam, na região do bairro Dom Bosco, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi atingida pelo disparo na região do abdômen e passou por procedimento cirúrgico na Santa Casa do município, ficando sob observação, pois o tiro atingiu o intestino. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem estava na residência e foi abrir o portão para o irmão, que, na versão do suspeito, começou a agredi-lo com golpes de capacete. causando uma lesão no nariz.

O homem mais velho entrou na casa, pegou um revólver e disparou contra o próprio irmão, atingindo-o na região do abdômen. Que após o disparo, ele saiu do local e foi até uma região conhecida como Mirante da Capivara, onde descartou o revólver.

O rapaz foi socorrido por familiares e levado até a unidade hospitalar. A Polícia Militar foi acionada, conseguiu coletar detalhes no hospital e durante as diligências, localizou o suspeito, preso em flagrante. Já a arma, não foi localizada pelos militares.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.

