Polícia

Irmãos brigam com barra de ferro e ficam feridos no Colúmbia

O caso foi parar na delegacia

17 novembro 2025 - 16h41Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma briga entre dois irmãos, de 58 e 59 anos, terminou em lesão corporal e foi parar na delegacia durante a tarde deste domingo (16), no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Segundo o boletim, o homem de 58 anos contou que foi até a casa do irmão para conversar, mas os dois acabaram discutindo. Ele afirma que o familiar entrou na residência e voltou com uma barra de ferro, golpeando-o no ombro e no braço esquerdo. A vítima apresentou um pequeno inchaço no local.

Já o homem de 59 anos deu outra versão aos policiais. Ele disse que o irmão chegou ao local embriagado e tentou agredi-lo. Para se defender, segundo relatou, pegou uma barra de ferro e atingiu o braço esquerdo do familiar. Ainda de acordo com ele, conflitos entre os dois seriam recorrentes.

Os policiais conduziram ambos à delegacia para que fossem adotadas as providências cabíveis. Lá, os dois decidiram não representar judicialmente um contra o outro, alegando que apesar da agressão preferem não prosseguir por se tratar de uma relação familiar. Eles também afirmaram ter chegado a um acordo para evitar novos desentendimentos.

O caso foi registrado como vias de fato e lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

