Irmãos de Dourados são alvos da PF durante operação contra tráfico de drogas

Durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (8), a Polícia Federal deflagrou a Operação Sanctus com o objetivo de desarticular organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas, a lavagem de dinheiro e a facções criminosas.

Conforme as informações policiais, as investigações tiveram início em outubro deste ano. Ao longo dos meses, houve a identificação dos líderes da organização criminosa sediada na cidade de Dourados, cujo comando é exercido por dois irmãos, ambos com histórico de ligação em apreensões de droga e com lideranças de facções criminosas.

O grupo fazia o tráfico de drogas pela fronteira, a partir da cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Os entorpecentes eram escondidos em pneus de caminhões de carga até o interior do Paraná e, de lá, para o Rio de Janeiro.

A lavagem do dinheiro adquirido com o tráfico era lavado por meio de uma rede de pessoas e empresas, que remetiam e recebiam grandes quantias de valores em espécie por meio de depósitos em terminais de autoatendimento.

Os irmãos usavam ainda laranjas para ocultar bens e imóveis.

A Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária, todos expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal em Campo Grande/MS, nas cidades de Maricá/RJ, Araruama/RJ, Dourados/MS, Ponta Porã/MS, Guia Lopes da Laguna/MS, Cambé/PR, Feliz Natal/MT e Paranatinga/MT.

