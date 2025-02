Irmãos gêmeos de 1 ano morrem afogados na piscina de casa

Dois irmãos gêmeos, de apenas 1 ano de idade, morreram afogados em uma piscina durante a tarde de sábado (8), na cidade de Ubá, em Minas Gerais.

Conforme as informações do jornal O Tempo, a mãe adotiva dos pequenos, de 37 anos, contou que estava no quarto depois de deixar as crianças dormindo na sala com seus filhos biológicos de 6 e 17 anos. Porém, a criança foi até o cômodo pedir um copo de leite para a genitora.

Ao passar pela sala, ela notou que as vítimas não estavam mais dormindo e percebeu que a porta da cozinha, que dá acesso a área da piscina, estava apenas encostada. Saindo para fora, ela encontrou as crianças boiando na piscina.

Junto com a filha mais velha, a mulher pulou na piscina para salvar seus filhos adotivos. Elas tentaram fazer massagem cardíaca nos meninos, mas não conseguiram reanimá-los.

Para a polícia local, ela contou que a mãe biológica das crianças era usuária de drogas, morava no mesmo lote que ela e que, quando engravidou, não sabia quem era o pai. Depois que os pequenos nasceram, a mãe biológica teria encontrado outro homem e abandonado os gêmeos.

O caos é investigado pelas autoridades locais.

