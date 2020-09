Irmãos gêmeos são executados com 13 tiros na Mata do Jacinto

Os irmãos gêmeos Alexandre Muler Passos e Rafael Muler Passos, de 31 anos, foram executados com 13 tiros na noite desta sexta-feira (25), no bairro Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande.

O crime aconteceu por volta das 23 horas desta sexta (25) em uma quitinete, que fica na rua Domingos Giordano. Testemunhas contaram que dois homens em uma motocicleta preta, modelo titan, chegar ao local, e efetuaram vários disparos de pistolas 9 mm.

Os criminosos fizeram 13 disparos sendo que Rafael foi assassinado com sete tiros que atingiram seu pescoço, tórax, perna, axila e punho. Seu irmão Alexandre foi morto com seis tiros, que atingiram as pernas, nádegas e braço.

Conforme a polícia, foi visto na região antes da motocicleta chegar, um carro Gol com insulfilme e rodados pretos. No local, os policiais encontraram cápsulas e projéteis que foram recolhidos. O caso será investigado, como homicídio doloso.

