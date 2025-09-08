Menu
Polícia

Irmãos presos negam autoria de ataque com 15 facadas contra usuário de drogas

A vítima afirmou que Bryan e Matheus foram os responsáveis pelo ataque, contudo, os irmãos desmentem as acusações

08 setembro 2025 - 13h39Vinícius Santos
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificaçãoVítima teve o rosto borrado para preservar a identificação   (Redes Sociais)

Bryan Adryan de Oliveira Fernandes, 19 anos, e Matheus Lucas de Oliveira, 25 anos, foram presos na noite de domingo (7) pela Força Tática da 11ª CIPM, suspeitos de esfaquear um usuário de drogas nas imediações da "Favela do Quadrado", região norte de Campo Grande. O ataque ocorreu no sábado (6) e a vítima sobreviveu após receber cerca de 15 facadas.

Em depoimento à polícia, Matheus, que já possui passagens anteriores, negou ter desferido as facadas, afirmando que não conhece o autor do crime e que não tinha desafeto com a vítima. Bryan também negou envolvimento e qualquer desavença com o homem atacado.

No entanto, a própria vítima identificou os dois irmãos como responsáveis pelo ataque. Questionado sobre a acusação, Matheus não soube explicar a motivação da vítima em acusá-los. 

Possíveis contradições

Houve contradições nas versões dos irmãos sobre o momento do crime. Bryan afirmou que estava em casa, dormindo, entre 9h e 11h do sábado, e que só teria saído depois para ir ao barbeiro. Já Matheus disse que estava cortando o cabelo no salão no bairro Caiobá durante o horário do ataque, acompanhado do irmão.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Os dois irmãos permanecem à disposição da Justiça e serão submetidos à audiência de custódia nas próximas horas, ocasião em que um magistrado decidirá se os suspeitos serão liberados ou se a prisão será mantida.

