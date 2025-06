Irmãos são assassinados e pai amarra suspeito a base de pauladas

Dois irmãos foram brutalmente assassinados a tiros na madrugada de sábado (14), na zona rural de Bela Cruz, Ceará. As vítimas foram identificadas como José Henrique Marçal do Carmo, de 28 anos, e José Ilton Marçal do Carmo, de aproximadamente 30 anos.



Segundo informações do site A Voz de Santa Quitéria, o pai das vítimas foi quem localizou um dos suspeitos do crime, o amarrou e o espancou com pauladas.



As vítimas eram os dois irmãos sobreviventes de um grupo de cinco, onde os outros três também morreram de forma violenta, levantando suspeitas de vingança ou acerto de contas como possíveis motivações por trás da chacina familiar.



A Polícia Civil do Ceará deverá instaurar inquérito para investigar a motivação dos homicídios, identificar todos os envolvidos e apurar se há conexão entre os assassinatos.



