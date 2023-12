Irmãos são esfaqueados após venda de bebida em bar de Dourados

Por volta de 1h da madrugada de sábado (16), dois irmãos sofreram uma tentativa de homicídio no Distrito Itahum. Alicio de Souza Rodriges, 25, e Edson de Souza Rodrigues, 29, foram as vítimas do crime.

De acordo com informações policiais, Edson disse que trabalha em um bar e vendeu cerveja para uma mulher, fechou o caixa e estaria indo embora, quando foi abordado por um homem que o questionou pela venda da bebida alcoólica.

Durante a discussão, o indivíduo atingiu Edson com uma facada na barriga. Alicio interviu e foi ferido com um golpe de faca na costela.

O autor já foi identificado, porém, conseguiu fugir do local.

Já as vítimas, foram encaminhadas de carro para o Hospital da Vida. Edson foi atendido e liberado, já Alicio continua internado.

