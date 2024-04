Irmãos são esfaqueados por dupla e um morre em calçada na Vila Marli

Edelson Pires, de 31 anos, foi morto com vários golpes de facas no final da noite deste sábado (13) na rua Dona Julia Serra, na Vila Marli, em Campo Grande. O seu irmão, de 26 anos, também foi esfaqueado pela dupla responsável pelo ataque, mas foi socorrido e levado até a Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma testemunha, um motorista de aplicativo, passava no momento do crime e visualizou as duas vítimas sendo golpeadas. Ele informou a polícia que o fato aconteceu a 80 metros antes de onde Edelson caiu sem vida.

A Polícia Militar esteve no hospital para conversar com o irmão da vítima e explicou que sabe identificar apenas um dos suspeitos, que seria um homem apelidado de 'Alemão' e outro indivíduo seria seu primo, mas que não foi identificado.

Em relação ao que teria motivado o crime, não consta a versão no registro policial. O local do crime ficou preservado para a equipe da Polícia Civil e da Polícia Científica. A vítima estava com perfurações no tórax, na lombar e nas duas nádegas.

A esposa de Edelson esteve no local e afirmou que desconhece qualquer desafeto da vítima e que não era costume os irmãos saírem sem dizer para onde iriam ou o que iriam fazer.

O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

