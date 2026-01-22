Irmãos são espancados após terem casa invadida por oito pessoas no Guanandi

Dois homens, de 30 e 32 anos, foram espancados por pelo menos oito pessoas durante o começo da noite desta quarta-feira, dia 21, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

As duas vítimas, que são irmãos, estavam na residência em que moram, quando foram surpreendidos pela presença dos agressores que portavam pedaços de madeira.

Segundo consta no boletim de ocorrência, eles foram agredidos diversas vezes e as agressões só foram cessadas após eles conseguirem sair da residência em busca de ajuda.

Ainda conforme o registro, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando as vítimas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas.

Um dos irmãos explicou para a Polícia Militar que não conhece nenhum dos agressores, mas suspeita que são moradores de rua que estavam com a intenção de invadir o imóvel.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

