Irmãos são presos após agredirem policiais em conveniência no Estrela Dalva

Dois homens, de 26 e 29 anos, foram detidos e encaminhados para a delegacia após agredirem policiais militares que realizavam atendimento a uma ocorrência em uma conveniência, no bairro Estrela Dalva, durante a madrugada desta quinta-feira (16).

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais chegaram no local e notaram grande aglomeração de pessoas ingerindo bebida alcoólica e um cheiro muito forte de maconha. Durante a abordagem nas pessoas, o proprietário da conveniência empurrou um dos policiais e tentou impedir a ação policial.

A ação do suspeito inflamou outras pessoas que passaram a jogar cadeiras contra os militares, fazendo com que os policiais precisassem conter algumas pessoas, momento que um dos presentes passou também a desferir chutes e socos contra os agentes.

Logo na sequência, foi a vez do irmão do proprietário da conveniência partir para cima da guarnição na tentativa de soltar seu irmão, que estava sendo contido pelos militares. O rapaz também desferiu pontapés e socos e logo na sequência também foi imobilizado.

Os policiais em certo momento precisaram usar spray de pimenta para controlar os ânimos das outras pessoas, além de solicitarem outras viaturas para evitar uma nova confusão.

O dono da conveniência não apresentou o alvará de funcionamento do estabelecimento, conforme consta no boletim de ocorrência. Na delegacia, o proprietário ainda fez ameaças a equipe dizendo que na próxima vez "iria sair na porrada" com os policiais.

O caso foi registrado como desobediência, vias de fato, ameaça e resistência.

