Irmãos são presos após arremessarem garrafa em para-brisa de veículo

Dois irmãos foram detidos em Corumbá nesta segunda-feira (12) após arremessarem uma garrafa de vidro contra o para-brisa de um veículo que passava pela rua Paraíba, em Corumbá.

De acordo com o portal do jornal Diário Corumbaense, a Força Tática foi acionada pelo proprietário do Chevrolet Onix alvo da ação. O homem apontou à equipe policial a dupla responsável pelo ato de vandalismo, enquanto eles caminhavam visivelmente embriagados, pela rua.

Abordados, os dois foram questionados e um deles apontou o responsável pelo arremesso, que negou, afirmando apenas que estaria acompanhando o irmão.

Dentro da mochila do acusado foi encontrada uma garrafa de cerveja vazia. Com base no relato da vítima, os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

