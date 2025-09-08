Menu
Polícia

Homem é esfaqueado 15 vezes por irmãos, que acabam presos em Campo Grande

A vítima foi encontrada caída no chão da rua Dumontina, sem camisa e com múltiplas perfurações pelo corpo

08 setembro 2025 - 11h24
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação

Bryan Adryan de Oliveira Fernandes, de 19 anos, e Matheus Lucas de Oliveira Ribeiro, de 25 anos, foram presos em flagrante durante a noite deste domingo (7), após serem acusados de tentativa de homicídio qualificado, após esfaquearem pelo menos 15 vezes um homem, de 39 anos, na manhã de sábado (6), na Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída no chão da rua Dumontina, sem camisa e com múltiplas perfurações pelo corpo. Inicialmente, foram contadas seis lesões, mas a irmã, que esteve no hospital da Santa Casa com a vítima, relatou que o número era de 15 facadas.

Os golpes foram direcionados, sendo 2 facadas na panturrilha, 5 na coxa, 1 na virilha, 2 nos braços, 1 no peito, 1 no rosto e 3 na cabeça, conforme o registro policial.

A Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar passou a realizar diligências ininterruptas após receber algumas informações de moradores, mas inicialmente, não localizaram os dois suspeitos no endereço que foi repassado aos militares.

Por volta das 20h, durante as diligências, Matheus e Bryan foram localizados na residência onde moram e ambos foram questionados sobre o fato, onde negaram a autoria. No momento da abordagem aos suspeitos, os policiais conseguiram contato com a irmã da vítima.

Ela comentou que o irmão foi atingido por 15 facadas e recebeu alta durante o domingo, mas está usando fralda geriátrica devido à gravidade dos ferimentos. A vítima, inclusive, conversou com os militares, onde afirmou que os dois suspeitos abordados eram os autores da tentativa de homicídio.

A vítima esclareceu que dias atrás prestou um serviço de limpeza para os irmãos e pegou um dinheiro com Bryan para comprar um spray de pintura, porém, não adquiriu o produto, gastando o dinheiro com alimentação. Porém, ao retornar a região em que prestou serviço para comprar drogas, foi abordado pela dupla e esfaqueado.

Matheus e Bryan foram detidos em flagrante e autuados por tentativa de homicídio qualificado.

