Irmãos são presos por matar idoso carbonizado em Rio Brilhante

Homicídio aconteceu após um desentendimento entre os três e a vítima durante uma bebedeira

08 janeiro 2026 - 09h11
Idoso foi encontrado carbonizado dentro do carroIdoso foi encontrado carbonizado dentro do carro   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Edivaldo Gonçalves Figueiredo, de 26 anos; Anderson Gonçalves Gimenez, de 23 anos e Welisson Vicente Gonçalves Gimenez, de 19 anos, foram presos em flagrante pelo crime de homicídio cometido contra o idoso Elder Fernandez, de 67 anos, encontrado morto e carbonizado na noite desta terça-feira, dia 6, em Rio Brilhante.

A vítima estava em um veículo, um Chevrolet Corsa Classic, que foi incendiado. O motivo para o crime teria sido um desentendimento entre os irmãos e a vítima, causando uma discussão e depois, as agressões com golpes de faca, que atingiram a garganta e a nuca do idoso.

Segundo informações do site Dourados News, após o ato, os três suspeitos colocaram Elder no banco de trás do veículo e o levaram até a rodovia MS-465, onde atearam fogo no carro e no corpo do idoso, que já estavam sem vida.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atuar no combate as chamas, acreditando se tratar de um acidente de trânsito, porém, após extinguirem o fogo, encontraram o corpo e acionaram as autoridades competentes.

Os três suspeitos foram capturados durante trabalho da Polícia Civil nesta quarta-feira, dia 7.

