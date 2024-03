IrmÃ£os sÃ£o presos por receptaÃ§Ã£o de betoneira e autor do furto Ã© localizado

Dois irmãos, de 56 e 57 anos, foram presos por receptação em Vicentina, nesta terça-feira (27). O autor do furto foi indiciado.

Conforme a Polícia Civil, uma betoneira de 250 litros foi furtada da frente de uma residência no Bairro Santa Terezinha e seria 'repassada' posteriormente.

Durante as diligências, os policiais conseguiram encontrar o autor do furto, um homem de 28 anos. Para as autoridades, ele confessou o crime dizendo que entregou a betoneira aos dois irmãos, que seriam responsáveis por ocultar o objeto para posteriormente vender e lucrar com a prática ilícita posteriormente.

Diante dos levantamentos, os policiais civis se dirigiram até a casa dos receptadores, que estavam com o objeto do crime escondido em meio a plantações da casa.

Dessa forma, os autores da receptação foram presos em flagrante pelo delito. Já o autor do furto foi formalmente indiciado e responderá pelo crime.

