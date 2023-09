Irmãos tomam 'refri batizado' e são roubados durante corrida de aplicativo no Columbia

Dois irmãos, foram vítimas de um roubo após tomarem um refrigerante ‘batizado’ na noite de quinta-feira (14), no Jardim Columbia, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, uma das vítimas seria motorista de aplicativo. Ele estava com o irmão quando aceitou uma corrida e pediu para que fosse acompanhado no serviço.

Os dois então entraram no carro e foram fazer a corrida. Ao chegarem perto do Shopping Bosque dos Ipês, na região do Bairro Jardim Colúmbia, pegaram duas mulheres, de aproximadamente 40 e 23 anos. A mais velha estava com uma garrafa de refrigerante na mão, oferecendo a bebida aos irmãos.

Eles relataram as equipes policiais, que instantes depois acabaram adormecendo, ainda dentro do carro. Sem saber como, eles acordaram as 5h30 da manhã de hoje, no bairro Piratininga.

O motorista teve um celular de R$ 700 levado, cartão da esposa e o valor de R$ 300 em dinheiro subtraído. Seu irmão perdeu um celular, avaliado em R$ 2,5 mil, cartão do banco e R$ 400 em dinheiro.

Ainda durante o registro da ocorrência, os dois disseram acreditar que a bebida estava ‘batizada’ com alguém droga, uma vez que eles apenas ‘apagaram’ dentro do carro.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo curso de pessoas, na 5° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

