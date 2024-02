Jovem ameaça mãe e irmã com faca durante discussão em Aquidauana

Uma jovem de 22 anos acionou a polícia depois que sua irmã de 18 anos pegou uma faca para ameaça-la na madrugada de hoje (17) em Aquidauana.

No local, os policiais foram recebidos pela mãe das duas, de 46 anos, que estava na calçada com medo da filha mais nova.

Aos policiais, a mãe contou que as irmãs começaram a brigar e se estapear, quando a mais nova pegou uma faca e ameaçou a mãe e a irmã.

Ao entrar no quintal da residência, os policiais se depararam com a jovem sentada na porta ao lado de uma faca de de aproximadamente 22cm de lâmina.

No quintal da residência havia uma fogueira feita pela jovem que queimou todas as roupas e uma bolsa da irmã. Todas as envolvidas foram encaminhadas até a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

