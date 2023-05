Irmãs saem de festa em Biz e sofrem acidente na MS-450 em Aquidauana

Após saírem da festa do Clube do Laço, duas mulheres em uma moto Biz sofreram um grave acidente na MS-450 na noite de ontem (13), em Aquidauana.



Segundo informações colhidas pela equipe de reportagem de O Pantaneiro, as vítimas são irmãs e o acidente ocorreu quando a mulher que pilotava a moto perdeu o controle da direção, batendo em uma placa de sinalização às margens da pista.



As duas caíram e com o impacto os dois capacetes voaram. A vítima que estava na garupa permaneceu consciente e orientada, porém a sua irmã que conduzia a Biz permaneceu desorientada até a chegada do Corpo de Bombeiros.



As vítimas foram resgatadas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana. Ainda não se sabe o quadro de saúde das duas.



Deixe seu Comentário

Leia Também