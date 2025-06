Irmãs usam taco de beisebol para bater no ex de uma delas em Nova Andradina

Duas irmãs, de 34 e 36 anos, foram acusadas de agredir violentamente o ex-companheiro de uma delas, de 30 anos, a mãe e a irmã dele, além de uma adolescente que estava no imóvel. O caso teria acontecido durante a noite de domingo (1º), no Jardim Primavera, em Nova Andradina.

De acordo com informações do Jornal da Nova, a confusão começou após o pai das agressoras ter recebido mensagens com tom de ameaça, supostamente enviadas pelo ex-genro. Diante da situação, as irmãs foram até a residência do homem para tirar satisfações, elas estavam armadas com um taco de beisebol.

No local, a mulher de 36 ano, ex do rapaz, teria empurrado o homem para o quintal, onde ele reagiu desferindo uma garrafada contra a agressora. Na sequência, a irmã dela teria desferido uma forte pancada na cabeça do rapaz com o taco, fazendo com que ele caísse dentro da piscina.

A confusão envolveu ainda a mãe e a irmã do homem, que tentaram intervir e acabaram também agredidas. A mãe foi atingida na cabeça e precisou ser levada ao hospital com um corte extenso. Já o rapaz ferido passou por uma tomografia e foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), devido à gravidade da lesão na cabeça. A adolescente reclamava de dores nas costas e suspeita ter sido atingida durante o tumulto.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou os ânimos mais contidos ao chegar. As partes envolvidas foram levadas ao hospital para atendimento médico e realização de exame de corpo de delito. Após o atendimento, duas das agressoras foram liberadas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. O taco de beisebol utilizado nas agressões foi apreendido.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), já que há envolvimento de ex-companheiros e a mulher de 36 anos possuía uma medida protetiva contra o homem, o que o impedia de manter contato com ela ou com seus familiares.

A ocorrência foi registrada como invasão de domicílio e lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

