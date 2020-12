Irritado com demora, homem furta ônibus e sai pegando passageiros

Um ônibus articulado do BRT foi furtado, no início da tarde de segunda-feira (30), no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O autor do furto é motorista, mas de outra empresa. Ele alegou que estava revoltado com a demora do ônibus em sair da estação Alvorada

Havia uma paralisação de atividades de alguns profissionais da direção e o motorista, então, decidiu assumir a direção por conta própria.

Ele assumiu a direção do coletivo e seguiu pela Avenida das Américas. No caminho, o motorista ainda apanhou sete passageiros que aguardavam a condução. Uma viatura do programa Barra Presente interceptou o veículo na estação Interlagos.

O autor do furto foi para a 16ª DP (Barra) e não teve sua identidade revelada.

