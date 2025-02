IV Encontro do PROERD-MS acontece sexta e sábado em Campo Grande

Durante os dias 21 e 22 de fevereiro, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCOM), irá realizar o encontro do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

O Proerd é um programa preventivo da PMMS que tem como origem um Programa criado pela Polícia de Los Angeles, EUA, que mediante estudos feitos por pedagogos, psicólogos e policiais, foi denominado D.A.R.E (Drug Abuse Resistence Education) o qual o objetivo é propiciar o envolvimento da escola, da família e da Polícia Militar na questão do uso indevido de drogas e da violência pelas crianças do ensino fundamental, tendo sido adaptado para a nossa realidade.

O Programa é ministrado exclusivamente por Policiais Militares, rigorosamente selecionados e capacitados com o curso de formação de instrutor, preparados para trabalharem com crianças da pré-escola e anos iniciais do 1° ao 4º ano; crianças do 5º e 7º ano do ensino fundamental e Proerd para Pais.

Dessa forma, Mato Grosso do Sul foi o 3º Estado a implantar o Programa no Brasil e este ano o Proerd-MS completa 28 anos de atividades de prevenção desenvolvidas na rede pública municipal e estadual, bem como na rede privada de ensino, já tendo atendido aproximadamente 327.440 (trezentos e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta) pessoas em todo o Estado de Mato Grosso do Sul nas escolas das redes estaduais, municipais e particulares até o ano de 2024.

No evento deste ano, ao todo 48 Instrutores e instrutoras Proerd da capital e de vários municípios do Estado do Pantanal participarão do encontro intitulado IV Seminário Estadual do PROERD/MS: diálogos para a prevenção às drogas e à violência.

Desse modo, estão previstas diversas palestras que serão ministradas por ilustres convidados. Nesse sentido, o estudo da temática “Escuta Especializada e o Contexto Educacional”, será realizado pela Agente de Polícia Juliana Antunes Barros Amorim, da cidade de Brasília-DF. Sobre “Didática de Ensino”, o palestrante será o subtenente BM Orides Piveta Júnior. O Dr. Sandro Toledo discorrerá sobre “Transtornos de Aprendizagem com enfoque em TDAH e TOD” e, acerca de “Estratégias para Gerenciar Situações de Crise com Neurodivergentes no Contexto Escolar e Comunitário”, o conferencista será o Tenente BM Max Sousa Tosta. Sob outra perspectiva, o Sgt PM Célio Roberto da Silva Arruda, Instrutor e Mentor Proerd-MS, abordará o tema “Gestão de Projetos para Captação de Recursos”.

Outra atividade que ocorrerá dentro do evento é receber uma comitiva que virá do Paraguai, por intermédio de representantes da Polícia Nacional.

