Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Polícia

Já desconfiado, marido flagra traição da esposa e leva coronhadas do 'Ricardão' na Capital

O amante seria um personal trainer e ele chegou a ameaçar a vítima com uma arma

13 novembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius

Homem, de 43 anos, procurou a delegacia na noite desta quarta-feira, dia 12 de novembro, para relatar a agressão e ameaça sofrida pelo amante da esposa, um personal trainer, de 33 anos. O caso aconteceu em Campo Grande.

O marido já estava desconfiado do relacionamento extraconjugal da esposa, e quando decidiu ir atrás, se deparou com a traição no estúdio onde o personal trabalha.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima explicou que chegou sem ser visto pela esposa e no momento em que ela saiu, decidiu tirar satisfações com o personal, confrontando ele alegando que a mulher em questão era casada.

Em determinado momento, o amante negou o envolvimento, mas ao ser questionado sobre os dois juntos, ele sacou uma pistola e passou a agredir o homem com duas coronhadas no rosto, além de proferir ameaças.

"Some daqui, se você voltar aqui eu vou te matar, vou meter uma bala na sua cara", disse o amante para a vítima. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas não conduziu ninguém, segundo consta no registro oficial.

Na delegacia, o marido informou que gostaria de representar contra o personal.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação acontece em Corumbá e Campo Grande
Polícia
PF volta à carga contra tráfico e prende dois em ação em Corumbá e Campo Grande
Drogas foram apreendidas pela PRF
Polícia
VÍDEO: Carga com quase 3 toneladas de drogas é apreendida em Rio Brilhante
Casas -
Polícia
Golpista que prometia 'atalho' para casas da Emha é pego por vítimas em mercado da Capital
Polícia Civil fez uma ação na cidade para desmantelar grupo
Polícia
Exploradas sexualmente, adolescentes eram recrutadas por aplicativos em Bataguassu
Viatura Polícia Militar
Justiça
Justiça manda demitir policial que contrabandeava celulares em MS
Vítima foi atingida a facadas
Polícia
Suspeito matou homem a facadas em Miranda após ter droga furtada
Carga de tilápia apreendida
Polícia
VÍDEO: Fiscalização apreende 5 toneladas de tilápia irregular em Campo Grande
Sede do Garras, em Campo Grande
Polícia
Condenado por estupro em Roraima é preso no Aero Rancho
Caso foi registrado na Dam de Três Lagoas
Polícia
Homem joga álcool na esposa e ameaça queimá-la viva em Três Lagoas
Corpo foi enterrado em cova rasa
Polícia
Desentendimento fez acusado matar e enterrar homem em cova rasa em Ponta Porã

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande