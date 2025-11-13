Já desconfiado, marido flagra traição da esposa e leva coronhadas do 'Ricardão' na Capital

Homem, de 43 anos, procurou a delegacia na noite desta quarta-feira, dia 12 de novembro, para relatar a agressão e ameaça sofrida pelo amante da esposa, um personal trainer, de 33 anos. O caso aconteceu em Campo Grande.

O marido já estava desconfiado do relacionamento extraconjugal da esposa, e quando decidiu ir atrás, se deparou com a traição no estúdio onde o personal trabalha.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima explicou que chegou sem ser visto pela esposa e no momento em que ela saiu, decidiu tirar satisfações com o personal, confrontando ele alegando que a mulher em questão era casada.

Em determinado momento, o amante negou o envolvimento, mas ao ser questionado sobre os dois juntos, ele sacou uma pistola e passou a agredir o homem com duas coronhadas no rosto, além de proferir ameaças.

"Some daqui, se você voltar aqui eu vou te matar, vou meter uma bala na sua cara", disse o amante para a vítima. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas não conduziu ninguém, segundo consta no registro oficial.

Na delegacia, o marido informou que gostaria de representar contra o personal.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

