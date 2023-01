Jacaré é capturado em residência no centro de Miranda

Uma mulher de 51 anos, residente à rua General Câmara, no Centro de Miranda, acionou à Polícia Militar Ambiental na tarde desta segunda-feira (16), para informar que um jacaré estava embaixo de uns materiais de construção no quintal da casa.

Segundo as informações policiais, a moradora temia pelos cachorros que estavam acuando o animal, além de crianças que brincavam no quintal.

No local a PMA encontrou o jacaré, com quase dois metros de comprimento, com uso de cambões e o colocou em uma caixa de contenção. Como ele não apresentava ferimentos, a equipe realizou a soltura no em seu habitat natural no Pantanal, distante da cidade.

