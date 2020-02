Janeiro “ruim” para a Universal com quatro templos furtados na capital

A Igreja Universal do Reino de Deus não está com um bom início de ano em Campo Grande. Somente no primeiro mês de 2020, quatro templos “subordinados ao bispo Edir Macedo” foram furtados na capital sul-mato-grossense.

Dos casos que o JD1 Notícias teve acesso por meio de registro policial, o mais recente aconteceu na quinta-feira (30), no Jardim Itamaracá, quando, por volta das 14h, o pastor local chegou e percebeu que e observou que o portão lateral e porta de acesso ao escritório estavam arrombados. De lá foram levados uma câmera de segurança, uma furadeira, moedas cujo valor não foi informado, projetor e ventilador.

No mesmo dia, nas primeiras horas da manhã, uma obreira do templo localizado no Jardim Monumento, chegou e encontrou a porta aberta e a igreja toda revirada. Foram subtraídos um notebook, televisor e um armário de aço.

Na quarta-feira (29), foi a vez do templo do Nova Campo Grande ser invadido. Os criminosos arrombaram o portão e levaram R$ 30 em moedas e um aparelho Bluetooth. No dia 21 deste mês a igreja do Jardim das Macaúbas foi furtada. Os bandidos levaram do local uma caixa de som, uma máquina de cortar cabelo e quantia em moedas de aproximadamente R$ 50.

Decisão judicial

Além de ter templos furtados, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul mandou a Igreja Universal pagar aproximadamente R$ 20 mil a fiéis que ofertaram sob garantia de milagre.

