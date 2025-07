'Japonês do PCC' é preso em ponto de drogas do Itamaracá

Traficante, de 26 anos, identificado como 'Japonês do PCC', foi preso durante o sábado (5) por uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela polícia, a equipe da especializada recebeu informações sobre o traficante estar armazenando entorpecentes na própria residência, na rua Edson Quintino Mendes.

Assim, os policiais passaram a realizar diversas diligências para comprovar a veracidade da denúncia e tentar encontrar 'Japonês do PCC'.

Durante as diligências, o traficante foi encontrado e acompanhou os policiais até a residência, onde foram localizados 24 tabletes de maconha. O aparelho celular do traficante também foi apreendido.

Ele estava com mandado de prisão por evasão em aberto, em razão de condenação por tráfico de drogas. Com a nova prisão, houve a autuação em flagrante pelo crime de tráfico.

O autor permanece custodiado à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também