Jardim das Hortências recebe 'Todos em Ação' neste sábado

O programa itinerante “Todos em Ação” chega amanhã (18), no Bairro Jardim das Hortências. O evento será realizado das 8h às 13h, na Escola Municipal Irene Szukala. Serão mais de 300 serviços oferecidos gratuitamente para a população.

Com a participação das secretarias, mais de 70 serviços no local em diversos segmentos serão realizados para os moradores da região. A iniciativa acontece mais uma vez em parceria com o Mutirão.

Para a prefeita Adriane Lopes, a ação em conjunto com o Mutirão deixa a população mais próxima dos atendimentos prestados pelo poder público. “O objetivo é fazer com que os serviços das secretarias, órgãos da Prefeitura e das empresas e entidades parcerias cheguem até os moradores que mais necessitam”.

Os serviços oferecidos pelas secretarias seguem normalmente como nas edições passadas. Quem passar pelo evento, poderá levar para casa verduras e legumes manipulados pela Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC), além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) vai oferecer a atualização, inclusão e orientação para o Cadastro Único (CADÚnico), além de oficinas de geração de renda, designer de sobrancelhas, esmaltação e pintura facial. A Subsecretaria de Políticas para a Mulher (SEMU), levará oficinas para confecção de sachês aromatizados. A pasta fará, ainda, o trabalho de divulgação dos serviços da Casa da Mulher Brasileira.

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) vão orientar a população em relação à isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, revisão de dados cadastrais, além de instruções quanto aos procedimentos de podas ou remoção de árvores. Será feita também a distribuição de mil mudas frutíferas de acerola, amora, goiaba, jabuticaba, pitanga, nêspera e romã aos moradores da região.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), deve distribuir 1,3 mil senhas para atendimento de renegociação de dívidas e cadastro. A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) fará atendimento para os microempreendedores individuais. A Fundação Social do Trabalho (Funsat) fornecerá orientações aos moradores para o cadastro da carteira de trabalho digital e para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Serviço – Mutirão – Todos em Ação no bairro Jardim das Hortências

Data: 18 de maio (sábado)

Horário: das 8h às 13h

Local: Escola Municipal Irene Szukala

Endereço: Rua Iemanjá, 1025 – Jardim das Hortências

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também