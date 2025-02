JD1TV: Ação da PRF e da Receita Federal apreende mercadorias ilegais em Eldorado

Uma carga de mercadorias ilegais foi apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), durante a tarde desta quinta-feira (20), em Eldorado. Durante a ação, mais de 390 celulares foram apreendidos.

Conforme as informações policiais, as equipes fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão Man/Tgx, acoplado a dois semirreboques. Durante a checagem da nota fiscal da carga e do veículo, os agentes encontraram várias mercadorias estrangeiras ilegais e sem documentação fiscal nos reboques.

Foram apreendidos pneus, receptores de TV, equipamentos eletrônicos, incluindo 376 celulares de marca Xiaomi, Motorola, entre outras, e 21 Iphones. O motorista disse que transportava as mercadorias de Mundo Novo para Cuiabá (MT).

Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Naviraí. A carreta com a carga foi entregue à Receita Federal em Mundo Novo.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

