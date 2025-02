JD1TV: Acidente com ônibus de universitários deixa ao menos 12 mortos em SP

Um acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (20), entre um ônibus com universitários e um caminhão, deixou ao menos 12 mortos e 11 feridos na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O trecho da rodovia onde a batida aconteceu é de pista simples. A colisão ocorreu entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista. No ônibus estavam o motorista e 29 passageiros, a maioria deles estudantes universitários. Conforme o g1, as vítimas ainda não foram identificadas.

Os bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária concluíram o trabalho de resgate por volta das 4 horas desta sexta-feira (21).

As vítimas eram estudantes da Universidade de Franca (Unifran) e voltavam para a casa no momento da colisão. Em nota, a Unifran lamentou o acidente e informou a suspensão das aulas nesta sexta-feira (21).

"É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia que nossos alunos tiveram seus sonhos interrompidos em um trágico acidente nesta madrugada. Em memória e respeito aos alunos, seus familiares, amigos e professores, a quem prestamos nossas condolências e profundo pesar, decretamos luto oficial de três dias, com suspensão das aulas no campus da UNIFRAN na data de hoje (21 de fevereiro)”, informou.

Em continuidade, a universidade explica que está acompanhando a identificação das vítimas fatais. “Neste momento, a Universidade está priorizando a acolhida de seus alunos e docentes, assim como dos familiares, conforme chegam as informações e confirmações. A Universidade coloca à disposição suporte e atendimento psicológico para sua comunidade acadêmica e todos aqueles diretamente afetados que necessitarem de apoio nesse momento difícil", conclui comunicado.

Segundo o delegado João Bastitussi Neto, a suspeita inicial é de que a carreta tenha invadido a pista contrária e atingido o ônibus. No caminhão, estava somente o motorista, que deve ser preso em flagrante por omissão de socorro, homicídio e lesão corporal após deixar o hospital. Ele está internado sob escolta policial em uma unidade de saúde de Franca.

